'Все зависит от Ирана': Давид Шарп рассказал, когда может начаться атака на Израиль. Видео

Атака Ирана на Израиль, о чем ранее пригрозили в Тегеране, может произойти в любое время. Все зависит от Ирана и того, как страна согласовала это решение с ливанской группировкой "Хезболла" и другими своими союзниками. Очевидно, что удар точно будет и, вероятнее всего, ожидать его стоит в ближайшее время.

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Такое мнение в эфире OBOZ.Talk в понедельник, 5 августа, высказал израильский военный эксперт Давид Шарп. По его словам, спекуляции в СМИ относительно дат для еврейского народа ничего не стоят, даже если нападение случайно произойдет именно в эти дни.

"Есть некое общее понимание, что это произойдет скоро. Была вероятность прошлой ночью. Вполне вероятно, даже более чем, что это произойдет ближайшей ночью или ближайшим вечером. Кстати, госсекретарь США Блинкен в беседе с израильскими собеседниками говорил примерно в том же духе. Оценки такие. Еще вчера вечером оценки были 24-48 часов. Но все зависит от иранских решений. Безусловно, будет удар. Вероятно, будет он комбинированный – Иран и "Хезболла" вместе. Все остальные, например хуситы, иракские, проиранские силы, это мелочи в данном контексте, но они тоже могут присоединится. Когда именно, дело самого ближайшего времени", – сказал эксперт.

Он также прокомментировал данные СМИ о том, что Иран якобы получил от России ракетные комплексы "Искандер" и системы РЭБ. Шарп считает, что Ирану дополнительное вооружение вряд ли нужно, ведь у Тегерана его более чем достаточно.

В то же время Россия, которая ведет полномасштабную войну в Украине, сама остро нуждается как в "Искандерах", так и в комплексах РЭБ.

"У Ирана масса ракет, аналогичных "Искандеру", скорее всего. Зачем ему российские ракеты, причем огромная масса? Но главное другое. России эти ракеты нужны как воздух. У нее раз не хватает ракет. Москва сама по всему миру пыталась закупить баллистические ракеты похожей и большей дальности, в том числе и в Иране. Что касается средств РЭБ, то у Ирана также есть свои средства РЭБ. А России они срочно нужны для себя. Но, если дорогие союзники попросили, может, им что-то и передали. Но опять-таки, это спекуляции и не выглядит очень логично", – считает эксперт.

По словам Шарпа, для "Хезболлы" ликвидация Израилем одного из своих командиров Фуада Шукра, тело которого недавно нашли в Бейруте, была так называемым пересечением "красных линий". Хотя Израиль отвечал на вопиющую бойню, убийство 12 детей на футбольном поле, что является более чем поводом для большой войны, а не просто для удара. Далее прибавилось желание мести от Ирана за то, что после инаугурации президента был убит их "дорогой гость" – один из главарей ХАМАС Исмаил Хания.

"Это было очень громкой пощечиной для иранских властей.И они уже сами для себя решили. Тут есть два параллельных решения, хотя и союзников. Решат ли они действовать в буквальном смысле совместно, либо по отдельности, либо и совместно, и по отдельности, допустим, Иран один раз ударит вместе с "Хезболлой", а "Хезболла" попытается продолжить, мы пока не знаем. Это общий расклад", – сказал Шарп.

Напомним, что Тель-Авив рассматривает возможность превентивных ударов по врагам. Также Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы" с применением ракет и беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Официальные лица США предупредили, что уже 5 августа Иран может начать нападение на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль в апреле, когда были запущены сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.

– Есть и другая информация – по данным источников в западной разведке, в Иране уже определились с тем, когда они планируют напасть на Израиль. Это может быть 12 или 13 августа – знаковый для евреев день Тиша бе-ав – национальный день траура и поста.

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