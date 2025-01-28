Готовится к войне с РФ? Польша приобрела у США более 200 противорадиолокационных ракет

В Польше наращивают возможности своих ВВС по борьбе с радиолокационными системами. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение о поставках противорадиолокационных ракет AGM-88G HARM американского производства.

Видео дня

Об этом 28 января сообщили в Министерстве национальной обороны Польши. Речь идет о более чем 200 ракетах AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missiles – Extended Range) с самонаведением на источник электромагнитного излучения.

Дальность действия этих ракет составляет более 200 км. Стоимость контракта – около 745 миллионов долларов США, а поставки будут осуществлены в 2029-2035 годах.

"Чтобы быть полностью готовыми к любому сценарию и обеспечить высочайший уровень совместимости, мы должны инвестировать в лучшее оборудование. Мы должны инвестировать в проверенное оружие, которое имеет лучшие сертификаты качества и эффективности... Это современный вариант противорадиолокационных ракет, которые могут поражать радары противника, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны. Это обретение возможностей, в которых нуждается польская армия", – заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, это "прорывное приобретение". Оно также обусловлено необходимостью поддержки преимущества в воздухе, соответствующего уровню безопасности полетов польской военной авиации.

"Сегодняшняя сделка – это огромный прогресс в области оперативных возможностей, полного использования потенциала польских ВВС, развития самолетов F-35 таким образом, как это должно быть сделано, потому что сам самолет без соответствующего вооружения, даже лучшего, не является преимуществом, не является силой и эффективностью", – подчеркнул министр.

Ранее мы писали о том, что Польша усиливает защиту границ. В этом году она намерена построить дорогу к границе с Калининградской областью РФ, чтобы при необходимости оперативно реагировать на возможные нарушения безопасности.

Также стало известно, что Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила и нормы эвакуации гражданских граждан и ценностей национальной культуры в случае стихийных бедствий или военной угрозы. А в школах Польши ввели обязательные уроки по безопасности из-за угрозы России – там детей будут учить оказывать первую медицинскую помощь и стрелять.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО активно готовится к противостоянию с Россией – мировоззрение стран-членов изменила полномасштабная война в Украине. Угрозу России традиционно серьезно воспринимали в странах Балтии, теперь к ним уже присоединились в Польше и Германии.

Главнокомандующий армией Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен в прошлом году говорил, что время, за которое Россия может восстановить свои силы и нарастить военный потенциал, уменьшилось в несколько раз. Теперь у НАТО есть всего два-три года, чтобы подготовиться к потенциальному противостоянию с РФ.

Тем временем глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на ЕС уже в 2028 году. Она призвала Европу усиленно инвестировать в оборону, поскольку сейчас диктатор Владимир Путин тратит на армию в пять раз больше, чем Брюссель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!