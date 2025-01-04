В Польше разрабатывают планы эвакуации из-за угрозы войны и стихийных бедствий

Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила и нормы эвакуации штатских граждан и ценностей национальной культуры в случае стихийного бедствия или военной угрозы. Этот документ должен быть готов в течение трех месяцев.

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Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, разработку соответствующего документа требует предложенный законопроект о защите гражданского населения, связанный с недавним наводнением на юге Польши и напряжением в сфере безопасности из-за войны в Украине.

Законопроект, требующий введения правил и норм эвакуации, еще требует одобрения в правительстве премьер-министра Дональда Туска.

В частности, документ предусматривает расходы по повышению готовности к эвакуации населения и культурных ценностей в размере не менее 0,3% от годового ВВП страны.

Положение должно четко определить обязанности и координацию различных гражданских служб безопасности, которым будет поручено перемещать людей в безопасные места.

Отдельное внимание уделено защите культурных ценностей. План предусматривает разработку указаний по безопасной эвакуации и охране произведений искусства, чтобы сохранить их в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее в школах в Польше для учеников ввели обязательные уроки по безопасности из-за российской угрозы. В частности, польских школьников старше 14 лет будут обучать оказывать первую медицинскую помощь и стрелять.

Как сообщал OBOZ.UA, в планы Польши на 2025 год входит строительство дороги к границе с Калининградской областью РФ. Как отмечали в МВД Польши, это позволит польской армии более оперативно реагировать на возможные нарушения безопасности.

Инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы Польши, о которых правительство г-на Туска объявило в начале этого года, планируется завершить к середине 2025 года.

В Украину уже отправили первое подразделение Украинского легиона, сформированное в Польше. Но количество военных, вошедших в это формирование, не разглашается.

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