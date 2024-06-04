У НАТО есть 2-3 года на подготовку к войне с Россией, – главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии

Главнокомандующий армией Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что время, за которое Россия может восстановить свои силы и нарастить военный потенциал, уменьшилось в несколько раз. Теперь у НАТО есть всего два-три года, чтобы подготовится к потенциальному противостоянию с РФ.

Слова Кристофферсена процитировало издание Bloomberg в понедельник, 3 июля. Ранее же западные чиновники оценивали, что после огромных потерь в Украине Москве понадобится десять лет на восстановление.

Как сказал генерал, это время уменьшилось из-за того, что в РФ активно работает оборонно-промышленный комплекс.

"В какой-то момент кто-то сказал, что это займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к сроку менее чем в 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России", — сказал Кристофферсен.

По его словам, у Североатлантического Альянса есть несколько лет, чтобы также восстановить свои силы после того, как государства активно помогали Украине, передавая вооружение.

"Это займет некоторое время, что дает нам окно на следующие два-три года для восстановления наших сил, восстановления наших запасов в то время, когда мы поддерживаем Украину", – заявил генерал.

Издание отметило, что в Норвегии намерены одобрить план по увеличению расходов на оборону в течение следующих 12 лет в два раза, чтобы адаптироваться к угрозам со стороны России. Акцент будет сделан на возможностях военно-морских сил и противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то время, как на Западе шла дискуссия о том, чтобы дать Украине разрешение бить по территории РФ, российский диктатор Владимир Путин публично пригрозил "малым странам" НАТО. Он выдал, что "государства с небольшой территорией и очень плотным населением" должны "отдавать себе отчет, с чем они играют".