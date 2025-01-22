'Путин говорит только на языке силы': Каллас заявила, что Россия может напасть на ЕС в 2028 году

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на ЕС уже в 2028 году. Она призвала Европу усиленно инвестировать в оборону, поскольку в настоящее время диктатор Владимир Путин тратит на армию в пять раз больше, чем Брюссель.

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Такое заявление Каллас сделала 22 января, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDА) в Брюсселе. По ее словам, об угрозе нападения РФ на Европу свидетельствуют данные многих разведслужб.

"Многие из наших национальных разведывательных служб говорят, что Россия может проверить нашу готовность к обороне через 3-5 лет", – сказала Каллас.

Она также призвала страны Европу увеличить вложения в оборону, указав, что кремлевский диктатор Владимир Путин "говорит только на языке силы".

Евросоюз имеет силу, а совокупно экономика его стран в 17 раз больше российской, добавила Каллас.

По словам главы дипломатии Евросоюза, РФ сейчас тратит на военные цели почти в пять раз больше, чем ЕС, а "неспособность Европы инвестировать в свои военные возможности также посылает опасный сигнал агрессору".

"Слабость провоцирует его. Люди говорят, что я занимаю позицию "ястреба" в отношении России. Но я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь", – сказала Каллас.

Кроме того, она выразила уверенность: если ЕС предоставит Украине необходимую поддержку, это поможет выиграть войну с Россией.

Каллас напомнила, что Евросоюз уже выделил Украине 134 млрд евро, 50 млрд евро которых направлено на вооружение, а количество украинских военных, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч до конца января.

Дипломатка также рассказала, что ЕС работает над 16-м пакетом санкций против РФ и хочет рассмотреть большее использование замороженных активов России.

"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", – сказала Каллас.

По ее словам, Европейский Союз должен показать Путину, что тот проиграет, и "остановить его перед тем, как он нападет на кого-то из нас".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в немецких спецслужбах считают, что Путин планирует до 2026 года полностью оккупировать Донбасс, Луганщину, Запорожье и Херсонщину и в настоящее время вооружает свои войска сверх нужд и накапливает резервы. Кроме того, до 2028 года РФ будет представлять серьезную военную угрозу для НАТО. По мнению некоторых экспертов, нападение на ЕС может выглядеть как развертывание спецвойск без опознавательных знаков и внезапные атаки на цели в Польше, странах Балтии, Прибалтике или юго-восточном фланге.

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