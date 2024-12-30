Польша построит дорогу к границе с Калининградом для быстрой переброски войск: что известно

Польша продолжает активно готовиться к возможному военному противостоянию с Россией. В 2025 году польские власти намерены реализовать проект по строительству дороги к границе с Калининградской областью РФ.

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Это позволит польской армии оперативнее реагировать на возможные нарушения безопасности. Об этом в интервью Financial Times рассказал заместитель главы МВД Польши Мацей Дущик.

По его словам, в ближайшие месяцы Польша построит новую дорогу в направлении Калининградской области. Замглавы польского МВД подчеркнул, что такие меры позволят его стране максимально приблизиться к 100% пограничной безопасности.

Кроме того, Дущик рассказал, что Польша намерена завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью. Он объяснил, что это необходимая мера для того, чтобы остановить приток мигрантов, который Польша называет гибридной войной России. Дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы Польши должны быть завершены к середине 2025 года.

Стоит заметить, что Польша начала строительство пограничной стены в конце 2021 года, когда режим беларуского диктатора Александра Лукашенко впервые способствовал прибытию тысяч мигрантов в Польшу и страны Балтии. Однако напряженность в отношениях Польши с Россией и Беларусью резко возросла после российского вторжения в Украину. Поэтому Польша реализовала проект "Восточный щит", в рамках которого укрепит границу с Россией и Беларусью.

Напомним, Польша может отправить своих военнослужащих в Украину в качестве миротворцев. Однако Варшава готова пойти на такой шаг лишь под эгидой НАТО. По словам спикера Сейма Польши Шимона Холовни, это должен быть очень хорошо выверенный процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия будет способна атаковать территорию стран-членов НАТО. Это может произойти в течение ближайших шести лет, до 2030 года.

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