Готовится к эвакуации в Ливию? Россия концентрирует свою технику на сирийских базах Хмеймим и Тартусе. Спутниковые фото

Потерпев стратегическое поражение в Сирии, Россия начала подготовку к перемещению своих военно-морских сил из этой страны в Ливию. Страна-агрессор пытается установить контроль над ливийским портом в Бенгази.

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Об этом пишет CNN. В сети также обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие приготовление РФ к эвакуации своих сил в Ливию.

Фото демонстрируют, что происходит на российской авиабазе в Хмеймиме и в порту Тартус в Сирии. На кадрах видно, что РФ концентрирует свою технику на вышеназванных базах, предположительно с целью дальнейшей эвакуации.

Кроме того, как отмечает издание, записи полетов свидетельствуют о том, что российские грузовые самолеты также достигали ливийской базы Аль-Хадим. Это происходило не менее семи раз меньше чем за неделю. Исторически эта авиабаза была отправной точкой для российских операций в Африке, в частности, использовалась боевиками ППК "Вагнер".

В то же время CNN со ссылкой на официальные лица США сообщает, что Москва, чтобы обеспечить свой контроль над портом в Бенгази, усилила давление на пророссийского мятежного генерала, командующего так называемой "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтара.

Если россияне будут вынуждены покинуть Тартус в Сирии, они останутся без средиземноморской базы.

Кроме того, даже временная потеря Тартуса усложнит перемещение незаконных материалов между Россией и Африкой, заявили издания источники.

Как сообщал OBOZ.UA:

Несмотря на падение режима Башара Асада, Россия пока не покидает две основные базы в Сирии.

В ГУР МО Украины сообщили, что российские войска в отдаленных районах Сирии продолжают ждать эвакуации.

Российские пропагандистские СМИ, а также источники в Европе и на Ближнем Востоке утверждали, что Россия все еще ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении контроля над двумя важными военными базами в Тартусе и Хмеймиме. И якобы РФ находится на пороге заключения такого соглашения с повстанцами.

Однако 17 декабря стало известно, что лидер сирийских повстанцев встретился с представителями Британии и ООН. В ходе переговоров он призвал международное сообщество снять санкции, наложенные на Сирию в правление сирийского диктатора Башара Асада.

Одним из условий поддержки Европой новой власти Сирии может стать закрытие российских баз. Это запустит снятие некоторых ограничений с Дамаска. Также продолжаются дебаты по долгосрочной помощи стране.

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