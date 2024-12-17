Лидер сирийских повстанцев встретился с представителями Британии и ООН: о чем были переговоры

Лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммед аль-Джулани в понедельник, 16 декабря, провел встречи с британскими дипломатами и представителями Организации Объединенных Наций. В ходе переговоров он призвал международное сообщество снять санкции, наложенные на Сирию во времена правления сирийского диктатора Башара Асада.

Видео дня

В скором времени у аль-Джулани запланированы встречи с представителями Франции и Германии, готовность к началу диалога высказали и другие западные страны. Об этом сообщает ВВС.

Через десять дней после свержения Асада лидер повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмет аш-Шараа, более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, активно выстраивает диалог с Западом. 16 декабря он провел переговоры с британскими дипломатами и представителями ООН.

В частности, в ходе переговоров с британским посланником Энн Сноу лидер сирийских повстанцев заявил о необходимости снятия наложенных на Сирию санкций. Это, по словам аш-Шараа, позволит создать условия для возвращения перемещенных сирийцев домой.

"Они должны снять все ограничения, которые были наложены на кнут и его жертву, – кнута уже нет. Этот вопрос не подлежит обсуждению", – подчеркнул лидер повстанцев.

Также Ахмед аш-Шараа отметил, что все повстанческие группировки в Сирии будут расформированы. А их бойцы перейдут в ведение министерства обороны страны.

"Все будут подчиняться закону", – заверил он.

Во время выступления перед членами общины друзов – шиитской ветви ислама, составляющей около 3% довоенного населения Сирии, – аш-Шараа также подчеркнул необходимость единства в стране, где проживают различные этнические меньшинства.

"Сирия должна оставаться единой. Необходимо заключить общественный договор между государством и всеми религиями, чтобы гарантировать социальную справедливость", – считает лидер оппозиции..

В ближайшее время, по данным ВВС, аш-Шараа встретится с представителями Франции и Германии. Готовность к выстраиванию диалога с новой властью в Сирии выразили и другие страны Запада. Так, делегация из Берлина отправилась в Дамаск во вторник, 17 декабря. Встреча с новыми властями страны будет посвящена "инклюзивному переходному процессу в Сирии и защите меньшинств", а также "возможностям дипломатического присутствия".

В этот же день свою делегацию в Сирию направила и Франция. Специальный посланник Франции по Сирии Жан-Франсуа Гийом заявил, что его страна будет на стороне сирийцев в переходный период, добавив, что французская делегация надеется "установить контакт с властями де-факто в Дамаске".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во вторник, что после свержения режима Башара Асада ее страна готова к взаимодействию с новым руководством Сирии, но призвала к осторожности.

"Первые признаки выглядят обнадеживающе, но необходима максимальная осторожность", – отметила Мелони.

А заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил, что был "воодушевлен" после встреч в Дамаске с новыми лидерами Сирии, добавив, что есть "основа для значительного расширения масштабов жизненно важной гуманитарной поддержки".

Для многих стран Запада именно отношение новых сирийских властей к меньшинствам определит курс будущего взаимодействия с ХТШ в будущем: как отметила глава Еврокомиссии Кая Каллас, снятие санкций и исключение группировки из черного списка будет зависеть от того, "когда мы увидим позитивные шаги, не слова, а реальные шаги и поступки со стороны нового руководства".

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что закрытие российских баз может стать одним из условий поддержки Европой новой власти Сирии. Это запустит снятие некоторых ограничений с Дамаска. Также ведутся дебаты о долгосрочной помощи стране.