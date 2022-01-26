"Господи, не допусти войны": Папа Римский призвал молиться за Украину. Видео

Папа Римский Франциск в среду, 26 января, возглавил день молитвы за мир в Украине. Он призвал лидеров стран к диалогу, чтобы "предотвратить противостояние Запада с Россией".

На еженедельной совместной аудиенции он призвал всех верующих в течении всего дня молится за мир в государстве, передает Reuters. Понтифик выразил надежду, что "мольбы коснуться умов и сердец мировых лидеров" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Папа Римский напомнил, что во время Второй мировой войны в Украине погибло более пяти миллионов человек, и что украинцы страдали от голода и жестокости. Народ Украины он назвал "многострадальным".

Видео дня

"Этот народ – многострадален, он вытерпел голод, жестокость и заслуживает мира. Пусть молитвы, которые сегодня возносятся к небу, коснутся умов и сердец мировых лидеров, чтобы они поступили так, чтобы перевесил диалог, а добро всех стояло над личными интересами. Прошу вас, пусть никогда не будет войны!" – сказал он.

Отметим, что в конце воскресной полуденной службы 23 января глава римско-католической церкви признал, что обеспокоен ростом напряженности и угрозой нового удара по миру в Украине. Он призвал верующих сделать 26 января днем молитвы за мир. Понтифик подчеркнул: те, кто преследуют свои собственные цели в ущерб другим, проявляют презрение к своему человеческому призванию.

По мнению Папы Римского, эскалация в Украине поставит под вопрос безопасность всей Европы "с еще более широкими последствиями".

"Я искренне призываю всех людей доброй воли возносить молитвы всемогущему богу, чтобы все политические действия и инициативы служили человеческому братству, а не партийным интересам", – отметил церковник.

Напряжение вокруг возможного вторжения российских войск в Украину продолжает нарастать: с начала недели некоторые западные посольства заявили об эвакуации семей дипломатов, а НАТО сообщило о переброске дополнительных сил в Восточную Европу. Иностранные эксперты отмечают, что очередное бряцание оружием России только сплотило Запад и подтолкнуло его к дальнейшему укреплению единства перед лицом угрозы с Востока. Что еще пишут западные СМИ о ситуации – читайте в подборке OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск упомянул об Украине в своем рождественском послании. В традиционном обращении он выступил против распространения "метастаз конфликта" в нашей стране.