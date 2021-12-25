Остановить метастазы злокачественного конфликта: Папа Римский упомянул Украину в рождественском послании

Папа Римский Франциск упомянул об Украине в своем рождественском послании. В традиционном обращении он выступил против распространения "метастаз конфликта" в нашей стране.

Торжественное обращение Папа Римский произнес из лоджии ватиканской базилики Святого Петра. Об этом сообщает издание Vatican News.

Упоминая в обращении Украину, он также призвал Бога к поддержке в пользу встречи и диалога.

"Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта", – произнес в обращении Папа Римский.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря Папа Римский Франциск пожелал, чтобы напряжение вокруг Украины, которая подверглась российской агрессии, было разрешено. Причем посредством серьезного международного диалога, а не оружия.

Напомним, глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук заявил о возможном приезде Папы Франциска в Украину в ближайшее время. По его словам, к такому визиту готовится УГКЦ.

Кроме того, в МИД также заверили, что ведомство в двустороннем порядке с Ватиканом обсуждает возможность организации приезда Папы Римского в Украину. Ранее понтифика католической церкви в Киев пригласил президент Владимир Зеленский.