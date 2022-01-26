Путин боится не НАТО, а успешной Украины: что пишут на Западе об агрессии и рисках для России

Напряжение вокруг возможного вторжения российских войск в Украину продолжает нарастать: с начала недели некоторые западные посольства заявили об эвакуации семей дипломатов, а НАТО сообщило о переброске дополнительных сил в Восточную Европу. Иностранные эксперты отмечают, что очередное бряцание оружием России только сплотило Запад и подтолкнуло его к дальнейшему укреплению единства перед лицом угрозы с Востока.

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Журналист Deutsche Welle Евгений Тейзе отмечает, что Кремль понимает исключительно язык силы, а не дипломатии. Восемь лет назад Берлин пытался отрезвить Путина болезненными санкциями, однако на него это совсем не действовало. Крым до сих пор остается оккупированным, а часть Донбасса все еще находится под контролем России.

"Тот, кто в этой ситуации до сих пор надеется на санкции, чтобы остановить стоящие широким фронтом вдоль границы Украины танки, демонстрирует свою слабость. Вряд ли в Москве не обратили внимание на то, что страны ЕС способны договориться лишь относительно тех санкций, которые наименее болезненны для каждой из них", – пишет обозреватель, имея в виду позицию Германии по поводу отключения РФ от SWIFT.

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Тейзе подчеркивает, что Путина новые ограничения не успокоят, ведь демократическая Украина является серьезной угрозой для его режима и если однажды она сможет поднять на ноги собственную экономику, все больше россиян может изрядно усомниться в своих правителях.

Также журналист критикует немецкое правительство, которое пытается избежать ответственности. По его словам, Германия, которая в 2014 году стояла плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу, сегодня изо всех сил выкручивается. "Мантра о том, что Берлин не поставляет оружие в кризисные регионы, украинцами воспринимается как издевательство", – отмечает он.

На самом же деле поставки оружия в кризисные регионы возможны, если для этого есть политическая воля, считает Тейзе. В качестве примера он приводит поставки вооружения в Ирак для борьбы с джихадистами "Исламского государства".

"Германия должна вынести урок из новейшей истории: политика умиротворения в отношениях с Россией является ошибочной. Еще в 2008 году Украина и Грузия были на пороге НАТО, стремясь обеспечить безопасность от российских посягательств. Именно Германия тогда приложила руку к тому, чтобы обе постсоветских страны не получили ПДЧ. Это делалось для того, чтобы не спровоцировать Москву. Путин своего шанса не упустил: лишь считанные месяцы спустя Россия вторглась в Грузию, в 2014 году следующей была Украина", – резюмировал журналист.

Ведущий редактор издания Politico Пол Тейлор считает, что своими действиями Путин лишь обнажил истинную агрессивную сущность России и подтолкнул Запад к дальнейшему укреплению единства перед лицом угрозы с Востока.

"Что бы Путин в конечном итоге ни сделал с Украиной, если его целью было ослабить западный Альянс, то он, несомненно, забил несколько голов в свои ворота", – отмечает автор.

Глава Кремля усилил стремление к членству в НАТО – или, по крайней мере, решимость сохранить этот вариант открытым – для Швеции и Финляндии. Эти два государства оставались неприсоединившимися в военном отношении, когда они стали членами ЕС после холодной войны, но после оккупации Крыма Россией в 2014 году они все более тесно сотрудничают с Альянсом. Ультиматумы РФ загнали в угол даже наименее восторженных членов НАТО, которые должны подтвердить политику открытых дверей Альянса, несмотря на опасения по поводу целесообразности принятия Украины и Грузии. Ведь никто не хочет видеть Путина со 100-тысячной армией у границ. Поведение Путина втянуло США еще глубже в проблемы европейской безопасности, как раз в тот момент, когда два сменявших друг друга американских президента попытались перевести стратегический фокус Вашингтона на Китай. "Парадоксально, но у нас наконец-то появился Белый дом, который готов принять большую европейскую "стратегическую автономию", но вместо этого день и ночь занимается европейской безопасностью", – пишет Тейлор.

Немецкий дипломат Кристоф Хойсген делает вывод, что для путинского режима успешная и демократическая Украина является самой большой угрозой.

"Он боится того, что люди в России могут посмотреть и сказать, что в Киеве живется лучше, чем в Москве. Ему это не нравится, и он пытается дестабилизировать Украину и ЕС, так как он не желает успеха этой модели общественного устройства и не желает, чтобы у его граждан возник соблазн требовать таких же прав и такой же жизни гражданского общества", – считает дипломат.

А в статье The Associated Press отмечается, что сегодняшний кризис в отношениях Запада и России отражает противостояние двух мировоззрений. Автор материала Джон Данишевски напоминает, что с момента прихода к власти Путин не оставляет надежды на своеобразное возрождение СССР, распад которого он считает ошибкой.

"Кризис в Украине вряд ли пройдет – противостояние двух мировоззрений, которое может перевернуть Европу. Он несет в себе отголоски холодной войны и возрождает идею, оставшуюся от Ялтинской конференции 1945 года: что Запад должен уважать российскую сферу влияния в Центральной и Восточной Европе", – сказано в материале.

Издание также приходит к выводу, что глава Кремля на самом деле боится не НАТО, а демократической и преуспевающей Украины, которая могла бы предложить альтернативу российскому режиму.

"Нынешние требования основываются на давнем чувстве недовольства Путина и его неприятии Украины и Беларуси как отдельных, суверенных стран. Он скорее воспринимает их как часть исторической русской языковой и православной "родины", – говорится в статье.

Данишевски напоминает читателям, что прошлым летом вышла статья Путина, в которой он утверждал, что нынешнее существование Украины, Беларуси и РФ как отдельных государств якобы является искусственным.

"Вызов для Байдена, НАТО и Евросоюза состоит в том, смогут ли их коллективная решимость и солидарность защитить видение Украины как части Запада и увенчаются ли успехом или провалом российские националистические амбиции Путина в регионе", – резюмирует издание.

Россия уже не раз использовала экспорт газа в качестве инструмента давления, как на Украину, так и на другие страны. К примеру, в декабре Газпром спровоцировал резкий рост цен на газ, перестав бронировать прокачку по газопроводу Ямал – Европа. Однако, считает издание The Economist, если Москва решится полностью перекрыть поставки газа в Европу, наибольшие убытки понесет она сама.

Джейме Конча из Energy Intelligence считает, что прекращение подачи газа обойдется Газпрому в сумму от 203 до 228 млн долларов в день в виде упущенной выгоды. Если такое эмбарго продлилось бы три месяца, упущенные доходы от продаж составили бы около 20 млрд.

Убытки такого размера разрушили бы советскую экономику, но в резервах центрального банка России сейчас есть около 600 млрд долларов, поэтому она выдержит удар. Однако в долгосрочной перспективе Кремлю придется заплатить намного большую цену.

Один источник в отрасли отмечает, что в случае отключения подачи топлива Газпром столкнется с "массовыми" коммерческими последствиями – начиная со штрафов, подлежащих уплате клиентам, и заканчивая прекращением поступления долларов в Россию в качестве оплаты контрактов. В итоге газопровод "Северный поток-2", столь лелеемый Путиным, наверняка пойдет прахом.

Прекращение поставок также может повлиять на отношения Москвы и Пекина. Китай, который сейчас осторожно импортирует больше газа из РФ, убедится в том, что его давние опасения по поводу надежности российского газа вполне обоснованы.

По словам Дэвида Виктора из Калифорнийского университета, наглое использование энергетического оружия, вероятно, заставит Европу прилагать гораздо больше усилий, чтобы сократить свою зависимость от российского экспорта газа "не столько потому, что он ненадежен, сколько потому, что доходы... это то, что спонсирует плохое поведение Кремля".

"Если бы Путин хотел разрушить бизнес "Газпрома" в Европе, он не смог бы сделать это лучше", – описал сценарий профессор из Джорджтауновского университета Тейн Густафсон.

Что в итоге? Как видим западные издания склонны к мысли, что на самом деле Кремль считает своей главной угрозой не войска НАТО, а успешную и демократическую Украину. Ведь в таком случае российские граждане увидели бы пример того, как постсоветское государство может разрушить режим и пойти по стопам западного развития. Также эксперты не обходят стороной осторожную позицию Германии, которая сегодня пытается умиротворить агрессора. В прошлый раз такая политика привела к началу Второй мировой войны.