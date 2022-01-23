Папа Римский отреагировал на угрозу нового вторжения РФ в Украину мощным заявлением

Папа Римский Франциск признал, что обеспокоен ростом напряженности и угрозой нового удара по миру в Украине. Он призвал политиков провести переговоры касательно сложившейся ситуации, а верующих – среду, 26 января, сделать днем молитвы за мир.

Об Украине 85-летний глава римско-католической церкви вспомнил в конце воскресной полуденной службы 23 января на проповеди, передает Vatican News. Понтифик подчеркнул: те, кто преследуют свои собственные цели в ущерб другим, проявляют презрение к своему человеческому призванию, "ведь мы все были созданы братьями и сестрами".

"Я искренне призываю всех людей доброй воли возносить молитвы всемогущему богу, чтобы все политические действия и инициативы служили человеческому братству, а не партийным интересам", – отметил церковник.

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По мнению Папы Римского, эскалация в Украине поставит под вопрос безопасность всей Европы "с еще более широкими последствиями".

Понтифик также высказал уверенность в том, что в урегулировании ситуации "должны преобладать диалог и переговоры", и призвал молиться за это.

На странице Папы в Twitter 23 января также появилось сообщение о том, что глава римско-католической церкви "с тревогой следит за ростом напряженности".

Напомним, что:

в новом рождественском послании Папа Римский Франциск также упомянул об Украине, выступив против распространения "метастаз конфликта" в стране.

А в начале декабря Франциск пожелал, чтобы напряжение вокруг Украины, которая подверглась российской агрессии, было разрешено посредством серьезного международного диалога, а не оружия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что РФ ждут скорые и жесткие санкции от Европейского Союза (не исключено, что и отключение от платежной системы SWIFT) в случае нового вторжения в Украину.

Шалленберг также призывал Россию "убрать руки от Украины", предупреждая о серьезных последствиях при попытке дальнейшей агрессии.