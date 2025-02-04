Госдеп не ведет переговоры о включении Канады в состав США: Рубио объяснил позицию Вашингтона

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его ведомство не участвует ни в каких переговорах по присоединению Канады как 51-го штата. Идея принадлежит президенту Дональду Трампу.

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Теперь администрация сосредоточена на другом приоритете. Об этом сенатор от штата Флорида рассказал в интервью Fox News.

По его словам, этим приоритетом является введение новых тарифов, поскольку Трамп считает, что торговля с Канадой несправедлива.

"Очевидно, это окажет влияние на наши отношения с ними. Но мы по-прежнему остаемся соседями и всегда будем соседями", – заявил Рубио.

Журналисты напомнили, что президент Трамп объявил о тридцатидневной паузе в пошлинах для Мексики и Канады. Рубио признал, что это ведет к изменению экономических отношений с соседней страной, но Госдеп не участвует в переговорах о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом.

Хотя накануне, 3 февраля, на пресс-конференции в Белом доме 3 февраля американский лидер подтвердил желание увидеть Канаду частью США.

Трамп заявил, мол, канадцы не нужны Штатам для машиностроения, а 51-й штат не будет только источником энергии, пиломатериалов или чего-то еще. По его убеждению, Канада должна стать 51-м штатом США, а Вашингтон даст ей "военную защиту и более низкие налоги".

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне громких заявлений Трампа в Бельгии предложили пригласить Канаду в Евросоюз. С такой инициативой выступил бывший премьер-министр страны, член Европейского парламента Ги Вергофстадт.

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