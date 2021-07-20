Главред "Хартия’97" о ситуации в Беларуси: Лукашенко поддерживают 3% белоруссов, его время закончилось

Идеологию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко разделяют не более 3% граждан республики. Его "хунта" понимает, что их время заканчивается.

Об этом заявила в интервью "Телеграфу" главный редактор издания "Хартия’97" Наталья Радина. Она абсолютно уверена, что сегодня вся Беларусь выступает против Лукашенко.

"Да, надо признать, что часть людей напуганы тем уровнем репрессий, который сегодня обрушился. Возможно, они уже не высказывают так открыто свои взгляды, как это происходило год назад и ранее. Но тем не менее, ненависть, неприятие этого режима – остаются. Массовые репрессии Лукашенко я связываю исключительно с его страхом потерять власть. И он, и его опричники прекрасно понимают, что их все ненавидят", – сказала Радина.

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По ее прогнозам, народная революция произойдет в ближайшее время, максимум в течение года.

"Потому что совершенно очевидно, что долго так удерживать власть очень сложно. Тут нужно учитывать экономическое состояние Беларуси, настроения людей, насколько дорого обходится содержание репрессивного аппарата – а денег сегодня Лукашенко особо брать неоткуда", – отметила журналист.

Она добавила, что Россия поддерживает белорусские власти больше на словах, чем на деле.

При этом Радина уверена, что Лукашенко попадет за решетку по решению независимого суда.

"Дальше возможно проведение судебного процесса в Гааге, сейчас идет серьезная работа над этим. Безусловно, ему не удастся уйти от ответственности", – подчеркнула главред.

На вопрос, кто сейчас Лукашенко – тоталитарный правитель или стратег с империалистическими замашками, Радина ответила, что он "обыкновенный колхозный диктатор".

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких городах Беларуси 16 июля правоохранительные органы затеяли серию обысков у журналистов. В ходе них силовики выломали двери в офисе одного из изданий, забрали технику и задержали двух человек.

23 мая задержали журналиста Романа Протасевича, основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA, а также его девушку Софию Сапегу. Самолет, в котором они находились, совершил экстренное приземление в Минске после сообщения о якобы минировании.

7 июня белорусский гостелеканал ОНТ, который выпустил интервью с задержанным оппозиционным журналистом, показал фрагмент видео, где политзаключенный смеется и шутит о том, что в КГБ ему "кололи сыворотку правды".