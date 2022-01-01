Главная елка города в Казахстане сгорела в первые минуты Нового года. Фото и видео

В Казахстане в первые двадцать минут Нового года сгорела главная елка города Тараз (административный центр Жамбылской области). Искусственное дерево, установленное на площади Арбат, вспыхнуло 1 января в 00:06 минут по местному времени (20:06 по Киеву).

Как сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области в Instagram, пламя мгновенно достигло верхушки елки.

Когда пожарные стали тушить новогоднюю ель, она упала на бок. Пожар был потушен в 00:20 по местному времени.

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Что стало его причиной, не уточняется. Жертв и пострадавших вследствие пожара нет.

Фото и видео горящей новогодней елки Тараза поделились многие пользователи соцсетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря в Киеве от пожара спасли жительницу многоэтажного жилого дома и собаку. Пожар произошел в Оболонском районе столицы.

Напомним, главная елка Украины, установленная на Софийской площади Киева, попала в рейтинг самых красивых в Европе. Первые три места заняли ели Мальты, Страсбурга и Лиссабона.