Главная елка Украины попала в рейтинг красивейших в Европе

Главная елка Украины, которую установили на Софийской площади, попала в список самых красивых в Европе. Украинский символ Нового года занял 13-е место.

Об этом говорится в рейтинге European Best Destinations. Первые три позиции занимают ели в Айнсилеме на Мальте, Страсбурге (Франция) и в Лиссабоне (Португалия)

"Столица Украины – идеальное место для путешественников, ищущих подлинности, снега, традиций. В Киеве не один, а несколько рождественских базаров. На Софийской площади можно полюбоваться одной из красивейших елок Европы... Рождественская ярмарка открыта для посетителей с 14 декабря по 20 января", – говорится в сообщении.

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Отметим, украшение главной елки Украины посвящено одному из христианских праздников – Рождеству Христову. Посетителей Софийской площади ждет много сюрпризов, будет работать каток и другие локации.

Напомним, президент Владимир Зеленский с новогодним поздравлением выступит в 23:45 в пятницу, 31 января. Именно в это время его начнут транслировать телеканалы.

Добавим, что одновременно с Украиной отмечают праздник Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что республика Кирибати разделена на три часовых пояса, поэтому получается, что в самой восточной ее части Новый год встречали первыми на Земле. По киевскому времени это произошло 31 декабря в 12:00.