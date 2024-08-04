Глава МИД Германии назвала американские 'Томагавки' надежным фактором сдерживания России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в защиту соглашения с США о размещении американских ракет большой дальности в Германии. По ее словам, такое сотрудничество с Вашингтоном позволит сдерживать российскую агрессию.

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Речь идет о размещении в Германии крылатых ракет Tomahawk и перспективного гиперзвукового оружия. Об этом сообщает DW.

Бербок заявила, что Россия представляет угрозу для европейской безопасности, поэтому размещение американского ракетного вооружения в Европе вполне оправдано.

"Сегодня проводить внешнюю политику означает осознать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина. Сейчас нас защищает то, что мы инвестируем в собственную безопасность и мощь – в ЕС, в НАТО и в Германию. И это включает в себя решение о развертывании американских систем вооружения большой дальности", – заявила Бербок.

Также она добавила, что Германии необходим надежный сдерживающий фактор против России, который также защитит страны Балтии, Польшу и Финляндию. Бербок подчеркнула, что эти страны имеют прямую границу с Россией и в последние месяцы сталкиваются с гибридной агрессий со стороны РФ.

Стоит отметить, что в кулуарах саммита НАТО в июле США и Германия договорились о размещении на территории Германии систем дальнего огневого поражения с 2026 года. Этот шаг приведет к возвращению в Германию американских крылатых ракет большой дальности впервые с конца 1990-х годов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки разместят на территории Германии ракеты большой дальности, а также гиперзвуковое вооружение. В частности речь идет про ракеты SM-6 и Tomahawk.

Ранее диктатор Владимир Путин заявил, что в зоне досягаемости ракет, которые США намерены разместить на территории Германии, окажутся "важные объекты РФ", а подлетное время составит около десяти минут. Он пригрозил в случае такого развертывания американского оружия считать РФ свободной от моратория на размещение своего.

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