Глава МИД Чехии: самой большой угрозой для Европы является российский империализм

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российский империализм является самой большой угрозой для Европы. Именно поэтому важно, чтобы Украина победила в войне, которую развязала РФ, поэтому Прага будет поддерживать Киев столько, сколько это будет нужно.

Об этом Липавский сказал в пятницу, 26 апреля, во время пресс-конференции после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто, передает Telex. Он подчеркнул, что в интересах Европы, чтобы Украина смогла защититься от российской агрессии и вернуть себе все свои территории.

"Это не только реалистичная, но и необходимая цель, если мы не хотим, чтобы Россия еще больше угрожала нам в будущем. Мы должны применить силу, чтобы предотвратить перекраивание границ в Европе, поскольку это угрожает международному порядку, международной стабильности и процветанию", – заявил Липавский.

Он добавил, что Россия своими действиями нарушает все базовые принципы безопасности, ее военные атакуют атомные электростанции, захватывают их и берут под свой контроль. "Так что это важные вопросы безопасности, о которых мы говорим", – отметил дипломат.

"Сейчас никто не делает для безопасности Европы больше, чем украинцы, поэтому мы поддерживаем мирный план президента Зеленского и на данный момент видим в нем единственный реалистичный способ положить конец войне", – подчеркнул Липавский.

Министр подчеркнул, что Украина должна быть суверенным участником любых мирных переговоров. Они должны уважать принцип территориальной целостности нашего государства, а решение о завершении войны должно быть приемлемым для Украины.

"Ситуация не простая, мы должны поставить безопасность Европы на первое место. В 1938 году, когда европейские государства договорились о мире, это был неправильный мир, это была политика невмешательства, которая привела к началу Второй мировой войны", – напомнил глава МИД Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Россия не остановится на Украине, если наша страна проиграет в войне. Следующей целью Кремля может быть Молдова, ведь российский диктатор Владимир Путин не скрывает своих имперских амбиций и мечтаний восстановить СССР.

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