'Мы можем стать следующими': в Молдове не исключают вариант агрессии России

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Россия не остановится в Украине, если страна проиграет в войне. Следующей целью Кремля может быть Молдова, ведь российский диктатор Владимир Путин не скрывает своих имперских амбиций и мечт восстановить СССР.

Об этом глава МИД страны сказал в интервью изданию The Washington Post. Он отметил, что в Кишиневе понимают, что их выживание как демократии зависит от выживания Украины.

"Вопрос не в том, хотят ли россияне вторгнуться, вопрос лишь в том, смогут ли они. Не дай Бог, чтобы россияне отважились. Очевидно, следующей была бы Молдова", – сказал министр.

Попшой заметил, что Москва уже ведет в Молдове гибридную войну, используя все доступные способы воздействия и вмешательства, чтобы навязать свою волю. Так, Кремль заполнил страну дезинформацией и спонсировал пророссийские оппозиционные партии, пытаясь организовать госпереворот.

"Россияне используют наше демократическое устройство против нас. Они пытаются установить пророссийский авторитарный режим, который имитировал бы российскую модель правления, чтобы ударить ножом в спину Украине", – добавил Попшой.

Если Россию не остановить в Украине, тогда все демократии окажутся в беде, подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в парламенте Молдовы призвали ЕС помочь остановить попытки РФ повлиять на ситуацию в государстве. Москва, как уверены в Кишиневе, планирует сорвать проведение в Молдове референдума о вступлении в ЕС, а также повлиять на результаты президентских выборов, которые пройдут осенью 2024 года.

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