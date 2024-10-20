Глава Китая призвал войска усилить свою готовность к войне – СМИ

Китайские войска должны усилить свою готовность к войне. А их руководство должно " всесторонне активировать обучение и обеспечить надежную боевую готовность войск".

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Об этом лишь через несколько дней после того, как Пекин устроил широкомасштабные военные учения вокруг Тайваня, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. Его слова передает Insider Paper со ссылкой на AFP.

Отмечается, что такое заявление Си сделал во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии в четверг, всего через несколько дней после широкомасштабных военных учений вокруг Тайваня.

По словам лидера КНР, солдатам предстоит "повысить свой стратегический и боевой потенциал".

Си Цзиньпин также заявил, что армия должна "решительно защищать стратегическую безопасность и основные интересы страны".

Справка

14 октября армия Китая начала очередные масштабные учения вокруг Тайваня с привлечением всех видов вооруженных сил, включая ВВС, ВМС и ракетные войска. К учениям "Общий меч-2024Б" (Joint Sword-2024B) были привлечены части и соединения Восточного оперативного командования НОАК, в зоне ответственности которого находятся Тайвань и пролив между материком и островом.

Ранее сообщалось, что Пекин никогда не откажется от применения силы против Тайваня. Но Китай также готов стремиться к мирному воссоединению с островным государством.

Напомним, что китайская армия начала масштабные военные учения вблизи Тайваня с привлечением авиации и кораблей. В Пекине назвали эти маневры предупреждением "сепаратистским действиям сил независимости Тайваня".

Кроме того, американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon 17 сентября пролетел над Тайваньским проливом для демонстрации поддержки свободного и открытого международного воздушного пространства. Китай ответил Соединенным Штатам, подняв в небо свои истребители.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Тайваня Лай Циндэ высказался о желании Китая аннексировать островное государство. По его словам, если Пекин выдвигает территориальные претензии Тайваню, он должен отобрать земли и у России, переданные последней китайской династией в XIX веке.

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