"Если Китай так озабочен": президент Тайваня предложил Пекину отобрать земли у России

Президент Тайваня Лай Циндэ высказался о желании Китая аннексировать островное государство. По его словам, если Пекин выдвигает территориальные претензии Тайваню, он должен отобрать земли и у России, переданные последней китайской династией в XIX веке.

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Также президент Тайваня подчеркнул, что только народ острова может решать свое будущее. Об этом сообщает Reuters.

В интервью тайваньскому телеканалу Лай, которого в КНР называют "сепаратистом", упомянул Айгунский договор 1858 года, по которому Китай передал Российской империи обширный участок земли на территории, которая сейчас является Дальним Востоком РФ и составляет большую часть современной границы вдоль реки Амур.

"Намерение Китая атаковать и аннексировать Тайвань не связано с тем, что говорит или делает какой-либо человек или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Если это ради территориальной целостности, почему бы не вернуть оккупированные Россией земли, которые были подписаны по Айгунскому договору?" – заявил президент Тайваня.

По его словам, такая позиция Пекина свидетельствует о том, что КНР хочет аннексировать Тайвань не по территориальным причинам – на самом деле Китай хочет добиться гегемонии на международной арене, в частности в западной части Тихого океана.

Стоит отметить, что 1895 году китайская династия Цин передала Тайвань Японии, а в 1945 году по окончании Второй мировой войны остров был передан правительству Китайской Республики, которое четыре года спустя бежало на Тайвань, проиграв гражданскую войну коммунистам Мао Цзэдуна.

Касательно исконно китайских территорий, которые оккупировала РФ, то они были переданы России в XIX веке. Причем находившаяся в то время в состоянии окончательного упадка династия Цин первоначально отказалась ратифицировать договор. Но два года спустя договор был подтвержден Пекинской конвенцией, одной из тех, что Китай называет неравноправными договорами с иностранными державами в XIX веке.

Напомним, на Тайване показали трейлер сериала "День 0" или "Нулевой день" о потенциальном вторжении китайской армии на остров. Выпуск 18-минутного ролика совпал с ежегодными учениями по подготовке к нападению Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, недалеко от побережья Тайваня в Тайванском проливе обнаружили китайскую субмарину, вооруженную баллистическими ракетами. Первыми ее увидели местные рыбаки, зафиксировавшие "находку" на фото.

Ранее сообщалось, что в Китае официально отреагировали на агрессивную ядерную риторику страны-террориста России. В Пекине предупредили, что ядерную войну невозможно выиграть. Также китайские власти призвали проявлять сдержанность для уменьшения стратегических рисков.

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