США направили разведывательный самолет через Тайваньский пролив: Китай поднял истребители

Американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon 17 сентября пролетел над Тайваньским проливом для демонстрации поддержки свободного и открытого международного воздушного пространства. Китай ответил Соединенным Штатам, подняв в небо свои истребители.

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Пресс-служба 7-го оперативного флота ВМС США сообщила, что американский борт действовал в соответствии с международным законодательством. "Соединенные Штаты поддерживают навигационные права и свободы всех стран", – сказано в пресс-релизе.

"Транзит самолета через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы США летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом", – подчеркивается в сообщении военных.

Народно-освободительная армия КНР, как передает China Military, для наблюдения и сопровождения Boeing P-8 Poseidon задействовала свои истребители Восточного оперативного командования.

Спикер этой группировки полковник Ли Си сказал, что его воины "постоянно находятся в состоянии повышенной готовности для решительной защиты национального суверенитета и безопасности и поддержания регионального мира и стабильности".

Согласно позиции Пекина, использование Тайваньского пролива для прохода иностранных военных кораблей и самолетов является якобы "провокацией".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Тайваня Лай Циндэ высказался о желании Китая аннексировать островное государство. По его словам, если Пекин выдвигает территориальные претензии Тайваню, он должен отобрать земли и у России, переданные последней китайской династией в XIX веке.

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