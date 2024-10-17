Китай никогда не откажется от силового присоединения Тайваня: официальное заявление

Пекин никогда не откажется от применения силы против Тайваня. Но Китай также готов стремиться к мирному воссоединению с островным государством.

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Об этом сообщает Reuters. Журналисты ссылаются на спикера китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

"С максимальной искренностью и усилиями мы готовы стремиться к перспективе мирного воссоединения . Но мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы", – сказал Биньхуа на пресс-брифинге в Пекине.

Он отметил, что речь идет о вмешательстве "внешних сил" и очень небольшого количества тайваньских сепаратистов, а не большинства народа Тайваня.

"Независимо от того, сколько войск имеет Тайвань и сколько оружия он приобретет. Независимо от того, вмешаются другие силы или нет. Если Тайвань решится рисковать, это приведет к его уничтожению", - резюмировал Биньхуа.

Напомним, что китайская армия начала масштабные военные учения вблизи Тайваня с привлечением авиации и кораблей. В Пекине назвали эти маневры предупреждением "сепаратистским действиям сил независимости Тайваня".

Кроме того, американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon 17 сентября пролетел над Тайваньским проливом для демонстрации поддержки свободного и открытого международного воздушного пространства. Китай ответил Соединенным Штатам, подняв в небо свои истребители.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Тайваня Лай Цзинде высказался о желании Китая аннексировать островное государство. По его словам, если Пекин выдвигает территориальные претензии Тайваню, он должен отобрать земли и у России, переданные последней китайской династией в XIX веке.

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