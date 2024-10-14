'Это предупреждение': Китай начал военные учения у берегов Тайваня

Китайская армия начала масштабные военные учения вблизи Тайваня с привлечением авиации и кораблей. В Пекине назвали эти маневры предупреждением "сепаратистским действиям сил независимости Тайваня".

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Командование Восточного театра военных действий вооруженных сил Китая заявило, что учения Joint Sword-2024B проходят в Тайваньском проливе и районах к северу, югу и востоку от острова. Об этом сообщает Reuters.

Китайское войска заявили, что учения служат "суровым предупреждением сепаратистским действиям сил, борющихся за независимость Тайваня". Также в Пекине отметили, что это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства. При этом командование не сообщило, когда закончатся учения.

Авиация и корабли были зафиксированы в девяти районах вокруг Тайваня: два на восточном побережье острова, три на западном побережье, один на севере и три вокруг контролируемых Тайванем островов рядом с побережьем Китая. Китайские корабли и самолеты приближаются к Тайваню в непосредственной близости с разных направлений, уделяя особое внимание патрулированию морской и воздушной боеготовности, блокированию ключевых портов и районов, атакам морских и наземных целей.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф У заявил, что Китай проигнорировал послание доброй воли президента Лай Цзиндэ. Он напомнил, что использование военной силы для угрозы другим странам противоречит основному духу Устава ООН, предусматривающему мирное разрешение споров.

Китайские государственные СМИ сообщили, что ракетные войска провели имитацию пусков ракет, в то время как истребители "открывали коридоры для воздушных атак", а бомбардировщики выполняли задания на дальние расстояния.

В Министерств обороны Тайваня сообщили, что зафиксировали приближения к острову 25 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая. Также в ведомстве отметили, что разведка Тайваня следит за перемещениями ракетных войск КНР. Кроме того, Тайвань осудил иррациональные и провокационные действия Китая и пообещал развернуть соответствующие силы для реагирования и защиты острова.

Китайские военные выпустили видеоролик о боевой готовности в качестве предупреждения силам независимости Тайваня. Командование Восточного театра военных действий заявило, что "китайские военные всегда будут находиться в состоянии повышенной готовности и будут готовы в любой момент сражаться с сепаратистскими силами".

Напомним, американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon 17 сентября пролетел над Тайваньским проливом для демонстрации поддержки свободного и открытого международного воздушного пространства. Китай ответил Соединенным Штатам, подняв в небо свои истребители.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Тайваня Лай Цзиндэ высказался о желании Китая аннексировать островное государство. По его словам, если Пекин выдвигает территориальные претензии Тайваню, он должен отобрать земли и у России, переданные последней китайской династией в XIX веке.

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