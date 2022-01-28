Германия выслала российского дипломата из-за подозрения в шпионаже: СМИ раскрыли подробности

Правительство Германии выслало российского дипломата из страны. Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательным лицом".

Об этом сообщает немецкое издание SPIEGEL. По словам людей, знакомых с процессом, мужчина якобы был аккредитован как дипломат, но на самом деле он был штатным сотрудником российской службы внешней разведки.

Он был разоблачен в рамках расследования Федеральной прокуратуры в отношении некого Ильнура Н., которого обвиняют в шпионаже в пользу России. В качестве научного сотрудника кафедры Ильнур якобы передал информацию в российскую службу внешней разведки. А интересовался он, среди прочего, технологией ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства.

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Ильнур Н. был арестован летом 2021 года, и на этой неделе ему были предъявлены обвинения в Высшем земельном суде Мюнхена. Он рассказал следователям, что якобы не знал, что имеет дело с российской разведкой. Однако немецкая прокуратура не могла привлечь к ответственности Н. из-за его дипломатического статуса. Вскоре после ареста ему пришлось покинуть Федеративную Республику.

Напомним, в США обвиненный в шпионаже экс-спецназовец Питер Деббинс получил 15 лет и восемь месяцев тюрьмы. Известно, что он передавал российской разведке секретные военные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали 43-летнего поляка, которому предъявлены подозрения в шпионаже для Российской Федерации. Задержанный признал свою вину в сборе и передаче информации, что могло навредить государственности Польши.

Ранее в Болгарии в ходе секретной операции Государственного агентства национальной безопасности и Министерства внутренних дел были задержаны несколько человек, которых заподозрили в шпионаже в пользу России.

В Украине сообщили о подозрении в шпионаже мужчине, который состоял в структурах спецслужб России. Он был задержан СБУ в Луганской области в августе 2021 года.

Кроме того, в июне 2021 года силовики задержали гражданина Украины, которого завербовали представители спецслужб России. Украинец передавал им важную для государственности информацию.