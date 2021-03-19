В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Болгарии в ходе секретной операции Государственного агентства национальной безопасности и Министерства внутренних дел были задержаны несколько человек, которых заподозрили в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщил канал BNT. Другие местные СМИ, ссылаясь на источники в спецслужбах, подчеркнули, что задержанные не являются россиянами.

Отмечается, что обыски прошли по нескольким адресам в южных районах столицы Софии и в окрестностях муниципалитета Перника.

Информации о количестве задержанных нет. При этом прокуратура и болгарское МВД не подтвердили, но и не опровергли данные о спецоперации по задержанию.

Со своей стороны болгарское издание "24 часа" со ссылкой на источники в спецслужбах добавило, что среди задержанных нет россиян. По их данным, некоторые из шпионов являются действующими государственными служащими, имеющими доступ к секретной информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2020-го прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже за армией двух россиян, обладающих дипломатическим статусом. Это был второй шпионский скандал между странами за тот год.