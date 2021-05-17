В Польше задержали мужчину за шпионаж в пользу России

Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали 43-летнего поляка, которому предъявлены подозрения в шпионаже на пользу Российской Федерации. Задержанный признал свою вину в сборе и передаче информации, что могло навредить государственности Республики.

Об этом сообщается на сайте агентства. Правоохранители отметили, что задержанный находится под арестом, пока идет следствие.

"5 мая 2021 сотрудники ABW задержали 43-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Он выполнял порученные задачи, в том числе предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы по военным польских организаций и граждан, то есть данные, необходимые для деятельности России на территории и в ущерб Республике Польша", – указано в сообщении.

Следствие уже получило показания свидетелей, провело проверку в нескольких местах возможного совершения преступлений. Однако в ABW подчеркнули, что большинство обстоятельств этого дела намеренно остаются засекреченными.

"Дело касается участия установленных граждан Республики Польша и Российской Федерации в деятельности российской разведки против Республики Польша", – резюмировали спецслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США экс-спезназовец был приговорен судом почти к 16-ти годам лишения свободы за доказанный факт передачи данных государственной важности спецслужбам России.