Германия отправит в Литву дополнительный военный контингент из-за риска агрессии РФ

Германия на этой неделе направит дополнительные войска в Литву в ответ на все более агрессивные военные действия России на границах Украины и ухудшение ситуации с безопасностью в странах Балтии. Они отправятся в боевую группу передового присутствия НАТО в Рукле, которая сейчас насчитывает 1200 военнослужащих.

Как сообщает Министерство национальной обороны Литвы, боевая группа передового присутствия НАТО развернута в Литве на ротационной основе с 2017 года. Отмечается, что с самого начала ее создания в составе батальона "Литва" было предусмотрено, что при необходимости в Руклу могут быть переброшены подкрепления подразделений боевой поддержки.

Как отметили в ведомстве, за пять лет боевая группа передового присутствия НАТО в Литве развернула в общей сложности около 15 000 военнослужащих из 9 стран. Германия, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Франция, Чешская Республика, Хорватия, Люксембург и Исландия направили в страну войска и гражданский персонал.

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Напомним: ранее стало известно, что правительства Британии и Германии приняли решение перекинуть своих военных в другие европейские страны. В частности, Лондон отправит армейцев в Польшу, а Берлин – в Литву. Таким образом, государства показывают союзникам сигнал о поддержке на фоне рисков усиления агрессии России и ее вторжения на территорию Украины.

Так, в Польшу отправятся 350 военнослужащих, а еще 350 немецких армейцев в ближайшее время должны оказаться в Литве.

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