В Румынию прибыли 100 американских солдат: переброска войск будет продолжаться

В Румынию прибыли более сотни американских солдат. Эти военные вместе с румынскими специалистами по логистике будут заниматься подготовкой ко вводу в страну других войск.

Такое заявление сделал министр обороны Румынии Василе Дынку, сообщает местное издание Digi24. Он добавил, что переброска войск НАТО в страну будет продолжаться и они "не заставят себя долго ждать".

Отмечается, что решение об отправке американских войск в Румынию было принято на фоне риска вторжения России в Украину. Так, администрация американского президента Джо Байдена решила перебросить на территорию страны из Германии около тысячи военнослужащих США.

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Эта процедура является частью процесса по укреплению обороны восточного фланга Североатлантического альянса в условиях возможного роста российской агрессии.

"Никто не может сказать, что конфликт в Европе неизбежен. Мы хотим убедиться, что на восточном фланге НАТО мы готовы защищать наших союзников", – сказал ранее представитель Пентагона Джон Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что его страна будет добиваться от НАТО расширения присутствия сил Альянса на территории страны из-за риска агрессии РФ против Украины.

Вместе с тем, в Румынии говорили, что не ждут "горячей войны", но при этом сказали, что готовятся принимать беженцев из Украины в случае обострения ситуации.