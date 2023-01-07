Генсека НАТО Столтенберга выдвинули на соискание Нобелевской премии мира

Кандидатуру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира 2023 года. Он заслужил такое право своей образцовой работой в трудное для альянса время.

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Такое мнение высказал автор инициативы, норвежский депутат Кристиан Тибринг-Гьедде. Главные заслуги руководителя оборонного альянса он перечислил в своем Facebook.

"Сегодня я выдвинул генерального секретаря Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию. Столтенберг заслуживает награды за его выдающуюся работу на должности генерального секретаря НАТО в непростое для альянса время: жестокое и неспровоцированное нападение России на мирную соседнюю страну 24 февраля 2022 года", – пояснил депутат.

По его словам, Столтенберг с первого момента понял серьезность и важность нападения России на все страны, базирующие свое руководство на демократии и либеральных свободах.

"Он рано понял, что военное сопротивление Украины – это также борьба Европы, но при этом ясно понял, что НАТО не будет активным участником войны", – подчеркнул Тибринг-Гьедде.

Напомним: 10 декабря в Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира, которая в 2022 году была присуждена белорусскому правозащитнику Алесю Биляцкому, российскому центру "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод. Поначалу такой "симбиоз" на фоне войны в Украине вызвал недоумение и критику в обществе, но позиция шведской комиссии осталась непреклонной.

Лауреаты на сцене призвали международное сообщество создать трибунал для террориста №1 Владимира Путина и его пособника Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на церемонию вручения самой престижной премии в мире науки – Нобелевской – послы от России и Беларуси в Швеции не были допущены. Причиной стали полномасштабные военные действия, которые проводит в Украине Москва, а Минск содействует терроризму и кровопролитию;

– главный редактор оппозиционного либерального российского издания "Новая газета" Дмитрий Муратов, который в 2021 году стал лауреатом Нобелевской премии мира, продал свою медаль за рекордные $103,5 млн. Деньги он пообещал перевести благотворительным организациям, которые заботятся о детях-беженцах из Украины.

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