Гаррис вырвалась вперед: появились результаты нового опроса по выборам президента США

Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис, согласно свежим опросам, опередила республиканца Дональда Трампа. Ее кандидатуру выраизили готовность поддержать 42% избирателей против 37% у Трампа.

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Об этом свидетельствует опрос, проведенный агентством Ipsos, передает Reuters. Исследование показало, что Харрис увеличила свой отрыв от Трампа.

В частности, согласно опросу Reuters/Ipsos от 22-23 июля ее рейтинг был выше рейтинга Трампа на 3% (37% против 34%).

Кроме того, общенациональный опрос 2045 взрослых американцев, проведенный 2-7 августа, показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что ниже 10% в июле.

Новый опрос, проведенный онлайн, имел погрешность около 3%.

В отдельном опросе Ipsos обнаружил, что Харрис опережает Трампа с результатом 42% против 40% в семи штатах: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

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