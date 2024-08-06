Камала Харрис выбрала своего кандидата в вице-президенты: что о нем известно

Камала Харрис избрала губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты США. Примечательно, что он родом из штата Среднего Запада, который оппонент Харрис Дональд Трамп нацеливается переманить.

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Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники. При этом, по словам инсайдеров, Харрис официально не звонила Уолцу, чтобы предложить ему этот пост.

Стоит отметить, что 60-летний Тим Уолц – бывший военнослужащий Национальной гвардии США и бывший учитель, недавно прославившийся как эффективный защитник Харрис. Он назвал Трампа и Венса "чудаками", что стало вирусным оскорблением, которое подхватила кампания Харрис.

В должности губернатора Уолц отстаивал прогрессивную политику, в том числе бесплатное школьное питание и расширенные оплачиваемые отпуска для работников.

С самого начала на должность вице-президента претендовало шесть человек. Вышедшие в финал двое узнают о решении Харрис в понедельник или во вторник утром. Кандидат в президенты планирует сообщить об этом в соцсети, сообщили проинформированные представители кампании.

Накануне стало известно, что Камала Харрис сузила круг потенциальных кандидатов в вице-президенты до двух человек. Финалистами стали губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народный депутат и председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики, юрист-международник Александр Мережко выразил мнение, что если Камала Харрис станет президентом США, это уже будет очень весомым историческим событием, беспрецедентным в истории Штатов. Для Украины ее победа на выборах будет означать, что, по крайней мере, военная помощь будет продолжаться.

– В прошлом году кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заработала в должности вице-президента Соединенных Штатов 218 тыс. долларов. Это более чем в 27 раз больше зарплаты президента Украины Владимира Зеленского.

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