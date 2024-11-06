Гаррис поздравила Трампа с победой на выборах президента США – СМИ

Вице-президент США, кандидатка в президенты от Демократической партии Камала Гаррис позвонила избранному президенту Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Она также обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

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Об этом пишет Associated Press. Издание ссылается на слова помощника Гаррис, который поговорил с журналистами анонимно.

Как рассказал советник вице-президента США, Камала Гаррис поздравила Дональда Трампа с победой.

Они также обсудили важность мирной передачи власти.

В общей сложности звонок длился всего несколько минут. Камала Гаррис осуществила его, прежде чем выступить от своей партии перед избирателями.

Гаррис планирует обратиться к нации в среду, 6 ноября, в 16:00 по американскому времени (в 23:00 по Киеву).

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Джо Байден и Камала Гаррис намерены позвонить Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Также ожидается, что Гаррис выступит с речью о признании своего поражения.

Байден, в свою очередь, также планирует позвонить по телефону Трампу и публично объявить результаты выборов. Он намерен пригласить Трампа в Белый дом для обсуждения текущего положения дел. Кроме того, действующий президент планирует посетить инаугурацию кандидата от республиканцев, которая состоится в январе.

Как сообщал OBOZ.UA:

6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

О своей победе уже объявил и сам кандидат. В своей речи Трамп подчеркнул готовность работать для американского народа и подчеркнул свою приверженность безопасности и благосостоянию страны.

Кроме того, он заявил, что его цель – остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он заявил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.

Трампа уже начали поздравлять с победой лидеры других стран. Трамп и его сторонники уже празднуют победу, хотя окончательное оглашение результатов должно объявить коллегия избирателей в декабре-январе.

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