Байден и Гаррис сегодня позвонят по телефону Трампу, чтобы признать поражение на президентских выборах – СМИ

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис намерены сегодня позвонить по телефону Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Также ожидается, что Гаррис выступит с речью о признании своего поражения.

Видео дня

Об этом сообщают NBC News и "Голос Америки". Издание ссылаются на собственные источники, в частности, на помощников вице-президента.

Так, по данным СМИ, ожидается, что Гаррис во время телефонного разговора с Трампом признает свое поражение. Кроме того, команда кандидатки от демократов готовит обращение к избирателям, однако его текст пока не согласован.

Также вице-президент США выступит с речью о признании своего поражения Дональду Трампу на президентских выборах. Речь Гаррис состоится вечером среды, 6 ноября в 18 часов по Вашингтону в Университете Говарда в столице США.

Байден, в свою очередь, также планирует позвонить Трампу и публично объявить результаты выборов. Он намерен пригласить Трампа в Белый дом для обсуждения текущего положения дел. Кроме того, действующий президент планирует посетить инаугурацию кандидата от республиканцев, которая состоится в январе.

СМИ отмечают, что поведение действующего главы Белого дома Джо Байдена отличается от поведения самого Трампа после поражения на выборах в 2021 году. Тогда республиканец отказался присутствовать на инаугурации оппонента.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одерживает победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

О своей победе уже объявил и сам кандидат. В своей речи Трамп подчеркнул готовность работать для американского народа и подчеркнул свою приверженность безопасности и благосостоянию страны.

Кроме того, он заявил, что его цель – остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он заявил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.

Как сообщал OBOZ.UA, Трампа уже начали поздравлять с победой лидеры других стран. Трамп и его сторонники уже празднуют победу, хотя окончательное оглашение результатов должно объявить коллегия избирателей в декабре-январе

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!