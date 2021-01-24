Франция задумала ввести третий локдаун, а Британия – усилить контроль за туристами

Власти Франции рассматривают введение третьего с начала пандемии COVID-19 локдауна из-за распространения "британского" и "южноафриканского" мутантов коронавируса.

Об этом сообщила со ссылкой на источники в правительстве газета Le Journal du Dimanche. По той же причине премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении продлить карантин для тех, кто прибывает в страну с Бразилии и ЮАР, передает Daily Mail.

Отмечается, что французские власти решение об ужесточении запретов примут "в самое ближайшее время", а пока обсуждаются сроки действия новых правил и конкретные ограничения.

Издание подчеркивает о скором заседании Совета по обороне страны, после чего 27 января о локдауне может объявить президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Режим нового карантина вступит в силу до конца будущей недели и продлится не менее трех недель", – говорится в сообщении.

Тем временем правительство Великобритании хочет сохранить адресный карантин – для прибывающих из стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Больше всего это касается пассажиров из Бразилии и Южно-Африканской республики, где ранее выявили более заразные штаммы COVID-19. Прибыв в Британию такие люди обязаны будут оставаться на карантине в выделенных для этих целей отелях.

Премьер Джонсон заявил, что ужесточить контроль в стране собираются также за туристами, которым предписана самоизоляция. Пока выездные проверки за такими людьми в Британии проводятся только в том случае, если обязанный соблюдать карантин человек трижды не ответил на звонок инспекторов, или если его ответ вызвал подозрения.

Решение о введении новых мер правительство должно принять уже 25 января.

Отметим, что накануне Борис Джонсон заявил, якобы "британский" мутант COVID-19 может быть не только более заразным, но и более смертоносным – на 30%. Хотя ученые эти данные не подтверждают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее карантин усилили в Бельгии, там людям запретили въезд и выезд из страны до весны.