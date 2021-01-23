Бельгия усилила карантин и запретила въезд и выезд из страны до весны

Власти Бельгии приняли решение об ужесточении карантина. В частности, со среды, 27 января, в стране вводится запрет на необязательные заграничные поездки.

Как сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, запрещаются путешествия "отпускного или туристического характера" как из страны, так и в страну, передает FRANCE 24.

"Этот запрет будет действовать до 1 марта", – сказал он на пресс-конференции. Как объяснил премьер, карантин ужесточается в связи с тем, что при определенной стабилизации эпидситуации в Бельгии остаются серьезные риски, в частности новые, более заразные мутации коронавируса, которые уже проникли на территорию страны.

При этом самой эффективной защитой от COVID-19 Александр Де Кроо назвал изоляцию и уменьшение социальных контактов.

Как известно, с начала пандемии в Бельгии были зафиксированы более 686 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них умерли более 20 тысяч. Население страны – около 11,4 миллиона человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный курорт Шри-Ланка с 21 января открыл границы для туристов. Путешественники смогут посетить страну только при наличии отрицательного теста на COVID-19.