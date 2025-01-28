Франция планирует отправить войска в Гренландию из-за угроз Трампа забрать остров, – глава МИД

Франция обсудила с Данией вопрос отправки войск в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию. Однако Копенгаген не хочет продолжать реализацию такой идеи.

Видео дня

Об этом 28 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французскому радио Sud Radio. По его словам, Франция "начала обсуждать с Данией" развертывание войск, но "Дания не желает" продолжать реализацию этой идеи.

Барро также сообщил, что в ходе встречи министров иностранных дел стран Европейского союза в Брюсселе в понедельник его коллеги выразили свою "очень решительную поддержку" Копенгагену и "готовы рассмотреть" возможность отправки своих войск в случае необходимости.

"Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад... Никто не может позволить себе вмешиваться в наши границы", – сказал Барро.

При этом глава МИД Франции заявил, что не верит в то, что США вторгнутся в Гренландию.

"Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", – сказал он.

Комментарии Барро прозвучали в то время, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен совершала краткосрочный тур по столицам Европы, чтобы заручиться поддержкой союзников в борьбе с Трампом, отмечает Politico.

Новый лидер США все больше внимания уделяет возможному "захвату огромного арктического острова и подчеркнуто не исключает возможности применения военной силы или экономического принуждения для его отторжения у Дании в тот же день", говорится в статье.

Во вторник утром Фредериксен посетила Берлин и Париж, где встретилась с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном соответственно, а также встретится с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что США должны осуществлять протекторат над Гренландией, поскольку это нужно для "международной безопасности".

На днях он провел разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, во время которой вновь подтвердил намерение захватить Гренландию. Разговор был напряженным, а сам американский президент агрессивным, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер выступил за размещение европейских войск в Гренландии, отметив, что этот шаг может быть важным для стабильности в регионе и интересов ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!