'Не только у США есть интересы в Гренландии': глава Военного комитета ЕС выступил за размещение на острове европейских войск

Глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер выразил поддержку идее размещения европейских войск в Гренландии, подчеркнув, что этот шаг может быть важным для стабильности в регионе и европейских интересов. Такое заявление он сделал на фоне комментариев президента США Дональда Трампа по поводу намерения приобрести эту автономную территорию, которая входит в состав Дании.

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Об этом он сказал в интервью газете Welt. Бригер выразил мнение, что размещение европейских войск в Гренландии могло бы быть стратегически целесообразным шагом.

"Это было бы сильным сигналом и могло способствовать стабильности в регионе", – считает австрийский генерал.

Он отметил, что Гренландия имеет стратегическое значение как с геополитической, так и с точки зрения безопасности.

"Там есть богатые залежи сырья и через него проходят важные транспортные пути для международной торговли", - рассказал генерал.

По его словам, с таянием ледников Гренландия становится еще более значимой как стратегическая территория, что может повлечь за собой дополнительные напряжения в отношениях с Россией и Китаем.

Размещение европейских войск в Гренландии могло бы стать мощным сигналом стабильности в этом важном регионе.

Также генерал отметил, что хотя Гренландия не является частью Европейского Союза, европейцы, как и США, имеют значительные интересы на этом острове. В частности, важна роль США в контексте их предварительных заявлений относительно возможного приобретения Гренландии, однако Бригер отметил, что Трамп, хоть и имеет интересы на этой территории, "уважает принцип нерушимости границ, закрепленный в Уставе ООН"

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, зачем, по его мнению, Америка должна совершать протекторат (в той или иной форме) над Гренландией. Это, по его словам, нужно для "международной безопасности".

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