Франция начинает переговоры о выводе части своих войск из Нигера – Le Monde

Власти Франции начали переговоры с военными Нигера по выводу части своих войск из страны. До сих пор официальный Париж отвергал идею вывода любого из своих солдат.

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Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на информацию собственных источников. По словам собеседников газеты, речь идет о выводе из Нигера части военного контингента Франции, общее количество которого насчитывает 1500.

Кроме того, источники сообщили, что Франция и Нигер приостановили сотрудничество по борьбе с терроризмом.

На данном этапе официально не решено ни количество выведенных солдат, ни способ этого ухода, но общий принцип принят.

Некоторые подразделения могут быть передислоцированы в другой регион, в частности, в соседний Чад, или репатриированы непосредственно в Париж.

Франция неоднократно заявляла о том, что не признает требований мятежников, а французские военные находятся в стране по просьбе легитимных властей Нигера.

Как писал OBOZREVATEL:

– в Нигере, где произошел военный переворот, заметили русские флаги. Примечательно, что Базум был едва ли не единственным прозападным лидером в Африке, который игнорировал Москву и ориентировался на США.

– Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар опубликовал статью, в которой говорится о причастности российского диктатора Владимира Путина к перевороту в Нигере.

– Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается использовать путчистов в Африке "как пешек в своей глобальной шахматной игре". Это уже 32-й военный путч за 33 года на африканском континенте.

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