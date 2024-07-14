Фото и видео стрелка, пытавшегося убить Трампа, оказались фейком: что с ними не так

Блогер-тролль ввел в заблуждение западные СМИ и пользователей соцсетей, выдав себя за 20-летнего американца Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он опубликовал в сети видео, на котором заявил, что ненавидит республиканцев и лично Дональда Трампа.

Видео дня

Пользователь соцсети X @jewgazing, имеющий длинные светлые волосы и носящий очки, действительно очень похож на убитого подозреваемого, поэтому не удивительно, что в его видео многие поверили. Сейчас профиль блогера-тролля в сети частный.

"Меня зовут Томас Мэтью Крукс, я ненавижу республиканцев, я ненавижу Трампа, и знаете что, вы взяли не того парня", – сказал мужчина.

В сети сообщают, что мужчину, который стрелял в Трампа, убили. Также опубликовано фото его окровавленного тела.

"Томас Мэтью Крукс был идентифицирован как подозреваемый, стрелявший в Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании. Круксу было 20 лет, он родом из Бетель-Парка, штат Пенсильвания, который расположен примерно в 40 милях к югу от места проведения митинга в Батлере", – говорится в сообщении пользователя Collin Rugg в соцсети Х.

Крукса был застрелен в голову после того, как он пытался убить бывшего президента. Также отмечается, что на месте происшествия была найдена винтовка AR-15.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание New York Post сообщило, что в США установили личность мужчины, покушавшегося на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался местный житель Томас Мэтью Крукс. В то же время в сети появилось видео, которое якобы "Крукс" записал незадолго до стрельбы. В нем он заявил, что "ненавидит Трампа и республиканцев".

– Нападение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. На кадрах с места происшествия было видно, что у экс-президента США и нынешнего кандидата на следующий срок поцарапана щека и окровавлено ухо.

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