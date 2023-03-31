''Это сделает НАТО сильнее'': Столтенберг назвал сроки, когда Финляндия станет членом Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально станет членом блока в ближайшее время. Все государства, входящие в Североатлантический альянс, уже завершили процедуры ратификации членства страны.

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Последнюю заявку Финляндии накануне одобрила Турция. Об этом Столтенберг сказал в обращении 31 марта, которое опубликовала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в Twitter (чтобы посмотреть видео, дскролльте до конца страницы).

Генсек отметил, что уже провел разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте и поздравил политика с историческим для его страны событием. Он добавил, что ожидает возможности поздравить как полноправного члена семьи НАТО также и Швецию.

Столтенберг подчеркнул, что членство Финляндии сделает Альянс более сильным, а само государство – более безопасным. У этой страны, по его словам, есть очень боеспособные вооруженные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты.

Напомним, что 30 марта Генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции ратифицировала протокол вступления Финляндии в НАТО. "Окончательную печать" от Анкары Хельсинки получат после подписи от турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана.

Перед этим заявку государства одобрила и Венгрия. "За" ратификацию проголосовали 96 процентов участвовавших в голосовании парламентариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Однако Турция выдвинула свои требования к одобрению, они касались борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

В конце февраля 2023 года Столтенберг сообщил, что страны выполнили все условия Турции.

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