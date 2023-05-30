Финансовая стабильность страны будет нарушена: в ЮАР испугались международных санкций за поставку оружия в РФ

Если против ЮАР введут санкции за поставки оружия в РФ, то финансовая стабильность страны будет нарушена. Эти риски увеличили системные угрозы для финансовой системы страны.

Видео дня

Об этом сообщает издание Reuters. Санкции в отношении ЮАР сделают невозможным финансирование любых торговых или инвестиционных потоков.

"Центральный банк ЮАР предупредил о рисках для финансовой стабильности страны из-за оттока капитала и возможности введения санкций после обвинений американского дипломата в поставках оружия России для ведения войны против Украины", – говорится в материале.

Отмечается, что существуют системные угрозы для финансовой системы страны, связанные с рисками, такими как возможность сбоя в энергосистеме из-за частых отключений электроэнергии и сохраняющаяся высокая инфляция.

В начале текущего месяца возникло дипломатическое противостояние с США, когда один из их дипломатов обвинил Украину в поставках оружия в Россию. Это вызвало опасения о возможных санкциях и привело к резкому падению ранда - местной валюты страны.

"Санкции в отношении ЮАР сделают невозможным финансирование любых торговых или инвестиционных потоков, а также осуществление или получение любых платежей от банков-корреспондентов в долларах", - добавили в Центральном банке страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Заместитель главы ОП Игорь Жовква сказал, что Украина готова выслушать "мирные" предложения других стран, но единственный реалистичный план, который страна намерена реализовать вместе с партнерами по всему миру, – это план президента Зеленского.

– США обвинили ЮАР в возможных поставках оружия России грузовыми судами. В республике признали обвинения, но уверяют, что не давали разрешения на поставку.

– В ЮАР попросили президента РФ Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за обязательства арестовать его согласно ордеру на арест, выданному Гаагой.

– В стране хотят предоставить диктатору "иммунитет" от ареста, для этого готовят необходимый законопроект.