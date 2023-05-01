ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на его арест – Sunday Times

Южно-Африканская республика попросила российского диктатора Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, который состоится в августе 2023 года лично, а принять участие в режиме онлайн. Решение принято из-за обязательства страны арестовать кремлевского лидера в соответствии с ордером, выданным Международным уголовным судом.

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Об этом сообщило издание The Times. В публикации отметили, что Претория обратилась за юридической консультацией по этому вопросу.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", – сообщил представитель правительства ЮАР по результатам консультаций.

В настоящее время страна ведет переговоры с Москвой по поводу участия диктатора в саммите по видеосвязи.

ЮАР относится к перечню стран, подписавших Римский устав, обязывающий его выполнять решения МКС. В то же время, она отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию против Украины. После решения МКС по поводу ордера на арест Путина Претория оказалась в неудобном положении.

В конце апреля ЮАР решила выйти из союза стран, ратифицировавших Римский устав, вероятно, чтобы избежать обязательства арестовать российского диктатора. Однако позже соответствующее заявление было опровергнуто. В пресс-службе президента страны пояснили, что объявление о выходе страны из МКС "произошло из-за ошибки в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ, проводимого руководящим Африканским национальным конгрессом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер президента ЮАР Магвенья заявил, что ордер МКС на арест Путина "вставляет палки в колеса" проведению саммита БРИКС;

– Бразилия вслед за ЮАР заявила о готовности арестовать Путина. Там подтвердили, что выполнят решение Международного суда и арестуют кремлевского диктатора в случае въезда в страну.

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