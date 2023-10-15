Эвакуация из Израиля: Германия планирует вывезти своих граждан военными самолетами, США призывают пользоваться чартерными рейсами

Германия приступит к эвакуации своих граждан из Израиля военными самолетами. В то же время Соединенные Штаты Америки призывают пользоваться американцами чартерными рейсами.

Об этом сообщает издание The Times of Israel. В частности, в субботу вечером два военных транспорта A400M направились из Германии в Израиль, и, по данным министерства обороны Германии, запланированы дальнейшие полеты.

Как известно, более 100 тысяч жителей Израиля имеют двойное гражданство Германии и Израиля.

При этом в посольстве США в Израиле призвали американских граждан, желающих поехать, поторопиться и купить билеты на чартерные рейсы, пока они доступны.

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Там говорят, что желающие уехать американцы должны прийти в аэропорт завтра и "искать стол с флагом США", отметив, что полеты в США не будут прямыми, а люди не смогут выбирать пункты назначения.

Но путешественники не могут брать с собой домашних животных, и им придется сначала заполнить форму экстренного приема на сайте, прежде чем приехать в аэропорт.

Стоит отметить, что из Израиля, где идет война с террористами ХАМАС, вечером 14 октября вылетел первый самолет с украинцами на борту. Эвакуационный рейс доставит 207 наших граждан из Тель-Авива в Бухарест в Румынию.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

14 октября начался восьмой день войны в Израиле. Утром ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал главу ВВС ХАМАС. Он, полагают в израильской армии, принимал непосредственное участие в организации террористической атаки на Израиль 7 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные 13 октября вошли в сектор Газа для проведения "локальных рейдов". Там они обнаружили останки пропавших без вести после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что военные преступления ХАМАС в Израиле подпадают под юрисдикцию суда в Гааге.

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