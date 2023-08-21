'Это злонамеренное поношение': Китай опроверг продажу товаров военного назначения России

В Министерстве иностранных дел Китая отрицали продажу товаров военного назначения России. Там также обвиняют медиа в "клевете".

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Такое заявление сделал спикер МИД КНР Ван Вэньбин. Об этом сообщает Global Times.

В ответ на публикацию издания Telegraph, утверждающего, что Китай помогает вооружить Россию вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, используемыми оборонной промышленностью, представитель МИД Китая заявил, что Пекин "выступает против ложной сенсационности и злонамеренной клеветы".

"Что касается кризиса в Украине, Китай всегда был предан делу примирения и диалога. Мы будем продолжать играть конструктивную роль в смягчении и охлаждении ситуации. По сравнению с некоторыми странами, постоянно раздувающими огонь и подливающими масла в огонь, позиция Китая открыта и откровенна", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия становится все ближе к тому, чтобы превратиться в колонию Китая. Российский диктатор Владимир Путин призвал засеять соей поля на Дальнем Востоке РФ, чтобы затем поставлять эту продукцию в КНР.

Ранее глава разведки Соединенных Штатов (ЦРУ) Уильям Бернс назвал усилия президента РФ Владимира Путина "огромным стратегическим провалом для России". По словам Бернса, Путин помог укрепить западную коалицию в поддержку Украины и может в конечном итоге сделать Россию экономической колонией Китая.

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