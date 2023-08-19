Китай вооружал Россию вертолетами, БПЛА и прицелами с начала вторжения в Украину - The Telegraph

Российские компании, специализирующиеся на изготовлении ракетных систем, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили значительное количество поставок от китайских партнеров. С начала активной фазы сотрудничества между Россией и Китаем и до первого квартала текущего года, наблюдается глобальное взаимодействие двух стран.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании The Telegraph. Данное сотрудничество происходит даже в условиях санкций, которые были наложены на некоторые компании.

В текущем году ожидается, что объем торговли между Россией и Китаем достигнет исторической отметки в более чем $200 миллиардов, установив новый рекорд. Особенно заметен рост экспорта товаров, которые могут иметь потенциальное военное применение – их объем увеличился более чем в три раза.

Китай успешно преодолевает эффект санкций, так как многие из экспортируемых товаров классифицируются как товары двойного использования.

Исследовательская организация Molfar Global сообщила, что до начала конфликта была зафиксирована отправка 1000 беспилотных летательных аппаратов из Китая в Россию. Эту операцию осуществила компания Shantou Honghu Plastics, которая представляется как оптовый поставщик детских игрушек. Интересно, что получатель – российская фирма с названием "Самсон", также занимающаяся оптовой продажей игр и игрушек.

Журналисты провели расследование, которое показало, что всего через четыре дня после начала военных действий в Украине, китайская компания Hems999 осуществила поставку двух вертолетов в Российскую Федерацию. Еще одна китайская фирма, Tianjin Huarong Aviation, передала российской стороне четыре вертолета Airbus. Все эти вертолеты были получены российской компанией "Вертолет Урала", чей главный заказчик – Росгвардия.

С начала 2022 года китайские компании также осуществили поставки более чем 50 оптических прицелов российским фирмам. Этот вид продукции стал особенно востребованным, и импорт данных прицелов почти удвоился, достигнув отметки в $2,5 миллиона в прошлом году, по сравнению с предыдущим периодом. Важно отметить, что также был выявлен экспорт турбореактивных двигателей и радиолокационных ракетно-навигационных систем через третьи страны, такие как Индия и Коста-Рика.

"В 2022 году Китай экспортировал в Россию изделий из титановых сплавов на $18 млн, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Эти сплавы являются основным материалом, который используется для производства военных самолетов и оружия. Титановые пластины и стержни были доставлены из Китая компании "НПП "Старт", разработчику пусковых установок зенитных ракет, входящей в состав российского оборонного конгломерата "Ростех", а также компании S7 Technics, выполняющей техническое обслуживание и ремонт самолетов", – пишет The Telegraph.

Также стоит отметить, что китайские компании предоставили поставки магниевых сплавов, которые используются для обслуживания дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160М. Эти бомбардировщики активно применяются для выполнения ударов по Украине с использованием крылатых ракет.

Некоторые китайские фирмы, такие как Wuxi Tianxing Steel и Xi'an Alpha Metal даже имеют офисы в Москве или вебсайты на русском языке, и не скрывают своих связей с оборонным сектором РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия становится все ближе к тому, чтобы превратиться в колонию Китая. Российский диктатор Владимир Путин призвал засеять соей поля на Дальнем Востоке РФ, чтобы потом поставлять эту продукцию в КНР.

Ранее глава разведки Соединенных Штатов (ЦРУ) Уильям Бернс назвал усилия президента РФ Владимира Путина "огромным стратегическим провалом для России". По словам Бернса, Путин помог укрепить западную коалицию в поддержку Украины и может в конечном итоге сделать Россию экономической колонией Китая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!