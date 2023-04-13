Россия превращается в экономическую колонию Китая, это провал, – директор ЦРУ

Глава разведки Соединенных Штатов (ЦРУ) Уильям Бернс назвал усилия президента РФ Владимира Путина "огромным стратегическим провалом для России", который помог укрепить западную коалицию в поддержку Украины и может в конечном итоге сделать Россию экономической колонией Китая.

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"Если вы посмотрите на реальность, Россия становится все более и более зависимой от Китая, и в некоторых отношениях она рискует со временем стать экономической колонией Китая", – Уильям Бернс, директор Центрального разведывательного управления, во время мероприятия в Университете Райса в Хьюстоне, передает Fortune.

Российский ВВП упал на 2,2% до 5,9% в прошлом году, согласно оценкам Всемирного банка, МВФ и ОЭСР. Его экономика может сократиться еще на 2,5% в этом году по сценарию, рассчитанному ОЭСР.

Прогнозировалось, что в первые дни войны дела в России будут намного хуже, но ее экономика была временно избавлена от роста цен на нефть и природный газ. Согласно июньскому исследованию, Россия заработала рекордные 93 миллиарда евро, или 102 миллиарда долларов, на экспорте ископаемого топлива только за первые 100 дней войны.

Бернс сказал, что Россия становится зависимой от Китая в экспорте "энергетических ресурсов и сырья" в альянсе, который становится быстро несбалансированным и потенциально геополитическим беспокойством для Путина, который рискует стать чрезмерно зависимым от иностранного игрока.

"Все это, на мой взгляд, складывается в огромную собственную цель для путинской России прямо сейчас", — сказал он, поскольку зависимость Путина от президента Китая Си Цзиньпина в качестве экспортного партнера представляет собой стратегический провал, который оставит Россию с коротким списком слабых экономических союзников в обозримом будущем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России из-за высокого дефицита Фонд благосостояния может закончиться уже этим летом. Возможности для покрытия бюджетной дыры сокращаются.

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