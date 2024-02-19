'Это просто шокирует': Байден раскритиковал республиканцев и озвучил готовность обсудить со спикером Джонсоном помощь Украине

Президент США Джо Байден заявил, что его шокирует отношение республиканцев к НАТО и обязательствам перед Украиной. Он выразил готовность встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить принятие пакета с внешней помощью от США.

Об этом американский лидер сказал журналистам в понедельник, возвращаясь в Белый дом из штата Делавер. При этом Байден усомнился, что спикеру "будет что сказать".

"Конечно, я буду рад встретиться с ним, если ему будет что сказать", – сказал Байден.

Журналисты спросили президента США, есть ли, по его мнению, "кровь на руках" тех республиканцев, которые блокируют помощь Украине. Байден ответил на это, что хотел бы избежать такого определения, однако подчеркнул, что эти законодатели "совершают большую ошибку", не реагируя на ситуацию.

"То, как они отворачиваются от угрозы со стороны России, как они отворачиваются от НАТО – они уклоняются от выполнения наших обязательств. Это просто шокирует", – подчеркнул президент США.

Байден также ответил на вопрос, может ли повлиять смерть Навального на решение республиканцев по пакету помощи Украине. Он сказал, что надеется на это, но не уверен, что это произойдет. В то же время президент США не исключил введения дополнительных санкций против России из-за смерти российского оппозиционного политика.

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