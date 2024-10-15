"Это несправедливо по отношению к полякам": министр обороны Польши поддержал идею лишения социальных пособий для украинцев призывного возраста

Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камиш выступил за лишение социальных пособий для украинцев призывного возраста, которые находятся в странах ЕС. Ранее такую идею озвучивал глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

Видео дня

В интервью Interia руководитель МО заявил, что польское общество "очень возмущено" молодыми людьми из Украины, "которые ездят на лучших автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях". "И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь", – поделился мнением министр.

Косиняк-Камиш считает, что европейским странам нужно пересмотреть подходы к помощи украинским беженцам.

"Несколько месяцев назад я объявил, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет достучаться до своих граждан, которые обязаны защищать страну и проживают в Польше. Тогда среди польских работодателей поднялся шум, что если Польша введет такое решение, то украинцы поедут в Германию или Италию. Поэтому решение, о котором говорит министр Сикорский, должно иметь общеевропейское измерение", – уточнил руководитель Минобороны.

Варшава, что примечательно, взрослым украинским переселенцам никаких ежемесячных пособий не выплачивает – ни мужчинам, ни женщинам (только единоразовая выплата по приезду). Денежная соцпомощь оказывается только несовершеннолетним детям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава польского МО, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что он категорически против вступления Украины в Европейский Союз, пока она не решит вопрос памяти и эксгумации жертв Волынской трагедии.

– Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что одним из приоритетов во время председательства его страны в Совете ЕС будет евроинтеграция Украины и политика "открытых дверей". Государство будет председательствовать с 1 января 2025 года.

– Также Дуда выступил против блокировки вступления Киева в Евросоюз из-за Волынской трагедии. По его словам, те, кто к этому стремится, вписываются в политику российского диктатора Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!