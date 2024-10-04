"Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии": глава Минобороны Польши сделал громкое заявление

Глава польского Министерства обороны, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш против вступления Украины в Европейский Союз, пока она не решит вопрос памяти и эксгумации жертв Волынской трагедии. Политик подчеркнул свое категорическое несогласие с более мягкой позицией президента Польши Анджея Дуды.

Видео дня

Отношения Варшавы и Киева министр резко прокомментировал в одной из программ Wirtualna Polska. Он отметил, что сейчас "вопрос военной помощи – это вопрос гуманности и нашей безопасности, но экономические и исторические вопросы нужно прояснить".

"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды оно другое. Украина не войдет в Евросоюз, не будет согласия, если она не решит вопрос Волынской трагедии", – заявил Косиняк-Камыш.

Он пообещал, что даже если другие члены ЕС одобрят членство Украины, то Польская крестьянская партия, которую он возглавляет и которая входит в правительственную коалицию, выступит против. Это поменяется только после эксгумации тел погибших и почтения памяти жертв Волынской трагедии.

Косиняк-Камыш уверен: для вступления в Евросоюз необходимо выполнить не только экономические условия, но и определенные усилия "с точки зрения подхода к правде, к истории".

"История не для историков, как сказал [экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба. Это худшая формулировка, которую можно использовать", – сказал Косиняк-Камыш.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Анджей Дуда недавно выступил против блокировки вступление Украины в ЕС из-за Волынской трагедии. По его словам, те, кто к этому стремится, вписываются в политику российского диктатора Владимира Путина.

– Владислав Косиняк-Камиш уже говорил о том, что "Украине нет места в Европейском Союзе", если вопрос Волыни не будет решен между Варшавой и Киевом.

– Детальнее о ссоре стран и есть ли для Киева угроза потери важного союзника из-за этого читайте в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!